

İçişleri Bakanlığı, hudut kapılarındaki iş ve işlemlerin daha sistemli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Türkiye'ye giriş-çıkış yapan yolcuların pasaportlarına getirilen damga vurma zorunluluğuyla ilgili değişiklik yaptı.







Yeni düzenlemeye göre yurt dışında yaşayan TC vatandaşları pasaportlarına damga vurulmasını istememeleri halinde giriş-çıkış damgaları pasaport yerine giriş-çıkış formuna uygulanacak







kaynak:milliyet