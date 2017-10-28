PASAPORT VE EHLİYET İŞLEMLERİNİ, 2018'E KADAR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTECEK
Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini, 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği duyurulan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam etmesine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yer aldı
SÜRE 2018 OCAK'A KADAR UZALTILDI
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği, bu sürenin uzatılmasında Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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