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Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor
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Pasaport ücretlerine zam geliyor

PASAPORT ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR

Pasaport alım ücretleri ile alakalı yeniden yapılan değerlendirme sonucunda pasaportlara 2018'de yüzde 14,7 zam yapılacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor(9/10)5

Pasaport alım ücretleri ile alakalı yeniden yapılan değerlendirme sonucunda pasaport almak isteyenler 2018 yılında yüzde 14.7 daha fazla para ödeyecekler. 2018 yılı için yüzde 14,7 olarak tespit edilen tekrardan değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, harç ve cezalara aynı oranda zam gelmesine neden olacak. Zamlı fiyatlardan pasaport ücretleri de etkilenecek.

ZAMDAN ETKİLENMEK İSTEMEYENLERİN YIL SONUNA KADAR VAKTİ VAR

Buna göre bir senelik pasaport harcı 25.8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak. 3 seneden fazla süreli pasaport harcı ise 573.10 liradan 657.4 liraya yükselecek. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin sene sonuna kadar vakti var. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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