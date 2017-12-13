PASAPORT ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR
Pasaport alım ücretleri ile alakalı yeniden yapılan değerlendirme sonucunda pasaportlara 2018'de yüzde 14,7 zam yapılacak.
Pasaport alım ücretleri ile alakalı yeniden yapılan değerlendirme sonucunda pasaport almak isteyenler 2018 yılında yüzde 14.7 daha fazla para ödeyecekler. 2018 yılı için yüzde 14,7 olarak tespit edilen tekrardan değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, harç ve cezalara aynı oranda zam gelmesine neden olacak. Zamlı fiyatlardan pasaport ücretleri de etkilenecek.
ZAMDAN ETKİLENMEK İSTEMEYENLERİN YIL SONUNA KADAR VAKTİ VAR
Buna göre bir senelik pasaport harcı 25.8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak. 3 seneden fazla süreli pasaport harcı ise 573.10 liradan 657.4 liraya yükselecek. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin sene sonuna kadar vakti var. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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