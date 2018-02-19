PAŞA'NIN ARKASINDA DİKKAT ÇEKEN NOT: BU TAKIM BU MAÇI ALIR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Suriye sınırında ziyaret ettiği bir harekat merkezinin kapısına asılan not dikkat çekti. Mehmetçik, kararlılığını "Bu takım bu maçı alır" sözleriyle ortaya koydu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.
SLOGANI KAPIYA YAZDILAR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu takım bu maçı alır" yazısı ise dikkat çekti. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçik, moral, motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kanalizasyon Kazısında Bulunmuştu! 1700 Yıllık Sunak Çalındı
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Bariyerlere Çarpan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı
- İstanbul'da Güpegündüz Kalabalığın Arasında Silahlı Çatışma
- Paşa'nın Arkasında Dikkat Çeken Not: Bu Takım Bu Maçı Alır
- Kandilli'den Korkutan İstanbul Depremi Açıklaması: Her An Olabilir
EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan Talimat Verdi, Bahçesaray-Gevaş Arasına İki Yeni Tünel Yapılacak
- Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye'den Avrupa'ya Naklinde Sona Gelindi
- Herkesten Saklıyordu! Musk'ın Yeni Hedefi Belli Oldu
- Türkiye'den 10 Önemli Adım! Doğal Gazda Ticaret Merkezi Oluyor
- Bakan Zeybekçi: Türkiye Büyümede Her Ay Rekor Kıracak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Abd'ye Çok Sert Suriye Uyarısı: Ateşle Oynamayın!
- Kirli Çamaşırları Ortaya Çıktı! Garsonla İlişkiye Girdiği İddia Edildi
- İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
- Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
- Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar