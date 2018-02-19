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Paşa'nın arkasında dikkat çeken not: Bu takım bu maçı alır

PAŞA'NIN ARKASINDA DİKKAT ÇEKEN NOT: BU TAKIM BU MAÇI ALIR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Suriye sınırında ziyaret ettiği bir harekat merkezinin kapısına asılan not dikkat çekti. Mehmetçik, kararlılığını "Bu takım bu maçı alır" sözleriyle ortaya koydu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Paşa'nın Arkasında Dikkat Çeken Not: Bu Takım Bu Maçı Alır(10/10)6

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.

SLOGANI KAPIYA YAZDILAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu takım bu maçı alır" yazısı ise dikkat çekti. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçik, moral, motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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