Spor Toto Süper Ligde 20. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisarspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 51. dakikada sahne alan Trezeguet perdeyi açan ve skoru belirleyen isim oldu. Mısırlı oyuncu, 90+5'te de kapanışı yaptı.

KASIMPAŞA PUANINI 25 YAPTI

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 yaparken, Akhisarspor'un ise galibiyet hasreti 12 maça yükseldi ve 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Akhisarspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada