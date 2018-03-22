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PAŞA, ANNE KARNINDA KATLEDİLEN BEBEĞİN MEZARI BAŞINDA!


Paşa, anne karnında katledilen bebeğin mezarı başında!
Tarih : 22 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Paşa, Anne Karnında Katledilen Bebeğin Mezarı Başında!(10/10)6

Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesine gitti.

ANNE KARNINDA KATLEDİLEN BEBEĞİN MEZARI BAŞINDA DURDU

Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri ile Derecik beldesindeki birlik, karakol ve karargahlarda denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, Derecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Terör örgütü tarafından annesinin karnındayken katledilen bebeğin mezarı başında duran Akar, şehitler için dua etti.

BİRLİKLERDE KOMUTANLARA GEREKLİ DİREKTİFLER VERDİ

Ziyaretin ardından gittiği birliklerde komutanlara gerekli direktifleri veren Orgeneral Akar, ülkenin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edildiğini belirtti.

Bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman silah arkadaşlarının tek bir damla kanının dahi yerde kalmayacağına işaret eden Akar, terörle mücadele harekatına katılan kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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