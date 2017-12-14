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Partizan-Kızılyıldız Savaşı 1-1 Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

PARTİZAN-KIZILYILDIZ SAVAŞI 1-1 BİTTİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sırbistan Süper Liginin 22. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maça, çok sayıda taraftarın yaralandığı olaylar damga vurdu.

Tarih : 14 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Partizan-Kızılyıldız Savaşı 1-1 Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var(8/10)4

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in yönettiği derbide, Partizan ile Kızılyıldız tarihlerinde 156'ncı kez karşı karşıya geldi.

İLK YARININ ORTALARINDA OLAYLAR ÇIKTI

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol bulamazken, ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında, tribünlerde yakılan meşalelerin görüş açısını düşürmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

Ev sahibi Partizan, 62. dakikada Seydouba Soumah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Belgrad derbisinde, 22 yıl aranın ardından ilk kez Partizan lehine penaltı kararı verildi.

KARŞILAŞMA 1-1 SONUÇLANDI

Kızılyıldız, 84. dakikada Richmond Boakye'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla lider Kızılyıldız 57 puana yükselirken, ikinci sıradaki Partizan ise puanını 48'e çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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