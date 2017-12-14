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Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti

PARTİZAN - KIZILYILDIZ MAÇINDAKİ MEŞALE ŞOV, MÜCADELENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Sırbistan Liginde oynanan Partizan - Kızılyıldız maçında yapılan meşale şovu, karşılaşmanın önüne geçti.

Tarih : 14 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti(8/10)4

Sırbistan Süper Liginde Partizan, Kızılyıldız'ı konuk etti. Maç içindeki meşale şovu ve maç sonunda çıkan kavgalar, mücadelenin önüne geçti.

Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ YARIDA MEŞALE ŞOV

İkinci yarının hemen başında tribünlerde yakılan meşaleler görsel şölen oluştururken görüş açısı düştüğü için hakem maçı bir süre durdurdu.

Karşılaşma 1-1 sona ererken lider Kızılyıldız 57, ikinci Partizan ise 48 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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