Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turunda oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında Barış Şimşek'e Galatasaray - Bucaspor mücadelesinde ise Ali Şansalan'a görev verdi.

ALİ ŞANSALAN'IN PARTİ FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Ali Şansalan, yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan parti fotoğrafları Türkiye gündemine damga vurmuştu. Şansalan, hakem kıyafetiyle partiye katılmış ve tüm taraftarların tepkisini çekmişti.

"GÖRÜNTÜLER 2012'DEN" DEMİŞTİ

Çanakkale bölgesi hakemi, savunmasında kendisiyle ilgili yapılan haberlerde yer alan fotoğraflarının 2012 yılına ait olduğunu, kullandığı hiçbir sosyal medya hesabının bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: haberinburada