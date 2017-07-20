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Parti Kuramadan Bölündüler! Akşener ve Özdağ'ın Ekibi Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor

PARTİ KURAMADAN BÖLÜNDÜLER! AKŞENER VE ÖZDAĞ'IN EKİBİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

MHP'den ayrılan ve yeni parti için hazırlıklarına devam eden Meral Akşener'in ekibiyle Ümit Özdağ'ın ekibi arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Parti Kuramadan Bölündüler! Akşener Ve Özdağ'ın Ekibi Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor(9/10)5

2017 yılının sonuna doğru birlikte parti kuracak olan Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ekiplerinde sular durulmuyor.

EKİPLER ARASI SOĞUK SAVAŞ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; henüz parti dahi kurulmadan iki liderin ekipleri arasında adeta soğuk savaş var.

Akşener ve Özdağ; mevcut siyasi ortamda yeni siyasi partiye ihtiyaç olduğunu ve buna bağlı olarak oy toplayacaklarını düşünseler de Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın A Takımı partinin başarılı olması için değil kendi çalıştıkları ismin başarılı olması için mesai harcıyor.KRİZ OLAYLI KONGREDE BAŞLADI

MHP'nin muhalif isimleri arasındaki kriz ise geçtiğimiz yaz Ankara'da düzenlenen ancak mahkeme tarafından iptal edilen tüzük kongresinde patlak verdi.

Bu kongrede Meral Akşener'in diğer muhaliflerden habersiz olarak değiştirilecek tüzük maddelerini seçmesi Sinan Oğan ve Koray Aydın'ı kızdırdı. Sonrasında Oğan ve Aydın, yeni parti için Akşener'le yola devam etmedi.

Meral Akşener'le yola devam eden Ümit Özdağ ve ekibinde de bir yıldır kendilerinden habersiz teklif edilen tüzük değişikliğinin rahatsızlığı var ve deyim yerindeyse; baltaları gömmüş durumdalar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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