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Parti dönüşü feci kaza kamerada! 3 genç hayatını kaybetmişti

PARTİ DÖNÜŞÜ FECİ KAZA KAMERADA! 3 GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönen araç, bariyerlere çarptı. Feci kazada emniyet kemerleri takılı olan 2 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara yansıdı.

Tarih : 28 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Parti Dönüşü Feci Kaza Kamerada! 3 Genç Hayatını Kaybetmişti(7/10)3

Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

5 GENÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN DÖNÜYORDU

Bakırköy'deki doğum günü kutlamalarından dönen Ozan Börekçi(27), Çağlar Yılmaz (27), Ezgi Kolukısa, Deniz Ulaş Saral (27) ile Yaman A., aynı otomobille eve dönmek için yola çıktı.

BARİYERLERE ÇARPAN ARABADA 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaman A'nın kullandığı otomobil Sefaköy'e geldikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaman A., ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtulurken Yılmaz, Börekçi, ve Saral hayatıni kaybetti.

SÜRÜCÜ ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Yaman A.' gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaman A., cezaevine gönderildi.

KAZA ANI KAMERALARDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle trafik duruyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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