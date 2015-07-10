O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

‘PARSEL PARSEL SATTI' SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK


‘PARSEL PARSEL SATTI' SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK
Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:18
Puan Ver : ‘Parsel Parsel Sattı' Soruşturmasına Takipsizlik(7/10)7


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi'nin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili Ankara'nın parsel parsel satılması, plan değişiklikleri süreçlerine ilişkin Gökçek hakkında görevi kötüye kullandığı, menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.








Etiketler: ‘Parsel  Parsel  Sattı    Soruşturmasına  Takipsizlik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER