‘PARSEL PARSEL SATTI' SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi'nin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili Ankara'nın parsel parsel satılması, plan değişiklikleri süreçlerine ilişkin Gökçek hakkında görevi kötüye kullandığı, menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar