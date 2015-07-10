

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi'nin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili Ankara'nın parsel parsel satılması, plan değişiklikleri süreçlerine ilişkin Gökçek hakkında görevi kötüye kullandığı, menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.