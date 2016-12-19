Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.



Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.



Verilen bilgilere göre Yahoo'daki veri ihlali 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, bir milyardan fazla kullanıcı hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Bu sayı o dönemin internet kullanıcılarının üçte birini oluşturuyordu. Bazı analistlere göre ise bu veri sızıntısı dünya genelinde 2,7 milyarın üzerinde internet kullanıcısını etkiledi. Yani sokakta yürüyen her üç kişiden birinin kişisel bilgileri çalındı ve internette erişilebilir durumda.



İhlal hakkında ne yapabilirsiniz?



Veri sızıntısını değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Üzgünüz, ama bu veri ihlali konusunda yapabileceğiniz pek birşey yok. Ancak daha fazla hasarı sınırlayabilirsiniz. Önerimiz klasik gelebilir ama herhangi bir veri ihlalinden sonra yapmanız gereken ilk şey parolanızı değiştirmek. Hem de aynı parolayı kullandığınız tüm hesaplarda“ diye konuştu.



Diğer hesaplarınıza ulaşmak için kullanabilirler



James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verileriniz çalındığında ve satıldığında, bilgileriniz diğer hesaplara veya giriş bilgilerine erişmek için kullanılabilir. Güvenliği ihlal edilen parolaları ve aynı parolaları kullanan diğer hesapları değiştirmek, korsanların bu hesaplara erişimini sınırlandırabilir.“



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