O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

parolalarınızı değiştirin : tarihin en büyük veri sızıntısı

PAROLALARINIZI DEĞİŞTİRİN : TARİHİN EN BÜYÜK VERİ SIZINTISI

Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:58
Puan Ver : Parolalarınızı Değiştirin : Tarihin En Büyük Veri Sızıntısı(10/10)7


Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.



Verilen bilgilere göre Yahoo'daki veri ihlali 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, bir milyardan fazla kullanıcı hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Bu sayı o dönemin internet kullanıcılarının üçte birini oluşturuyordu. Bazı analistlere göre ise bu veri sızıntısı dünya genelinde 2,7 milyarın üzerinde internet kullanıcısını etkiledi. Yani sokakta yürüyen her üç kişiden birinin kişisel bilgileri çalındı ve internette erişilebilir durumda.



İhlal hakkında ne yapabilirsiniz?



Veri sızıntısını değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Üzgünüz, ama bu veri ihlali konusunda yapabileceğiniz pek birşey yok. Ancak daha fazla hasarı sınırlayabilirsiniz. Önerimiz klasik gelebilir ama herhangi bir veri ihlalinden sonra yapmanız gereken ilk şey parolanızı değiştirmek. Hem de aynı parolayı kullandığınız tüm hesaplarda“ diye konuştu.



Diğer hesaplarınıza ulaşmak için kullanabilirler



James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verileriniz çalındığında ve satıldığında, bilgileriniz diğer hesaplara veya giriş bilgilerine erişmek için kullanılabilir. Güvenliği ihlal edilen parolaları ve aynı parolaları kullanan diğer hesapları değiştirmek, korsanların bu hesaplara erişimini sınırlandırabilir.“



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız








Etiketler: Parolalarınızı  Değiştirin    Tarihin  En  Büyük  Veri  Sızıntısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER