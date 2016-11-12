

ESET Smart Security Premium, en büyük güvenlik sorununa dönüşmeye başlayan parola oluşturma ve hatırlama derdine çözüm getiriyor.







Yeni 10'uncu sürüm ürünleri arasında yer alan ESET Smart Security Premium, güçlü ekstra nitelikleriyle siber tehditlere karşı global antivirüs dünyasındaki en kapsamlı korumayı sunan ürün olarak öne çıkıyor. Zararlı yazılımlara karşı korumanın yanında parolaları, web kameralarını, dosyaları ve tüm ev ağlarını tek bir tümleşik çözümle korumak üzere hazırlandı. ESET Smart Security Premium'un en can alıcı ve herkesi ilgilendiren çözümlerinden biri olarak ise ‘ Parola Yöneticisi‘ dikkat çekiyor.



Ortalama bir internet kullanıcısının en az 15 parolası veya şifresi var



“ESET verilerine göre internet kullanan bir kişinin bankacılık, alışveriş, e-posta ve sosyal medya hesapları nedeniyle en az 15 parola veya şifresi var“ bilgisini paylaşan ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Bu kadar parola ne güvenle saklanabliyor, ne de akılda tutulabiliyor. Zaten her hafta en az 1 şifre de unutuluyor. Ayrıca çok basit oluşturulan ya da tüm hesaplar için aynı kullanılan parolalar nedeniyle de parola konusu, dijital hayattaki en büyük güvenlik sorunlarından birine dönüşmüş durumda. ESET Smart Security Premium bünyesinde yer alan Parola Yöneticisi, bu sıkıntıya güçlü bir çözüm getiriyor. Kullanıcıların parolalarını güvenle yönetebilmelerini, saklayabilmelerini ve web formlarını otomatik doldurabilmelerini sağlıyor” açıklamasını yaptı.



15 değil, tek parola yeterli



ESET Parola Yöneticisi, dünyanın önde gelen ordu standardı olan AES 256 ile çalışıyor. Sadece kullanıcı tarafından bilinen bir ana parola, diğer parolalara erişimi yönlendiriyor. Senkronize veri tabanı ile parola talep eden web siteleri veya hesaplar otomatik olarak açılabiliyor.



Bireysel ürün ailesi genişledi



ESET, giderek karmaşıklaşan tehditler karşısında ihtiyaca uygun internet güvenliği çözümleri sunmak üzere 10'uncu sürümde bireysel ürün ailesini genişletti. Yenilenen efsanevi ESET NOD32 Antivirus'ün yanı sıra bireysel güvenlik ürünleri yelpazesine ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium yazılımları katıldı. Böylece ESET, 10'uncu sürümle birlikte temel seviyeden premium seviyeye dek seçenekli yeni ürün portföyünü hayata geçirmiş oldu.



Kameraya izinsiz erişim bitiyor



ESET Internet Security 10, modemlerdeki yaygın sistem açıklarına karşı ‘Ev Ağı Koruması‘ ve kamera erişimini kısıtlayan ‘Web Kamerası Koruması‘ gibi iki yeni özellikle geliyor. ESET Smart Security Premium ise bu özelliklerin yanı sıra şifreleme uygulaması ‘ESET Secure Data‘, online oyun oynayanların çok yoğun maruz kaldığı script saldırılarını engelleyen ‘Script-Tabanlı Saldırı Koruması‘ ve ‘ESET Parola Yöneticisi‘ ile geliyor.



En büyük tehdit korunmamaktır!



ESET Türkiye CEO'su Alain Soria, siber tehdit sayı ve türlerinin hızla artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Soria, “2015 başında 500 milyon adet olan zararlı yazılım sayısı 600 milyon adede ulaşmak üzere“ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital sistemler dünyada her dört saniyede bir saldırıya maruz kalıyor. Durum böyle olunca hem Türkiye'de hem de tüm dünyada dijital güvenlik konusu ilk gündem maddesi haline geldi. Siber saldırılar zengin-fakir, genç–yaşlı ayrımı yapmıyor. Bu nedenle paramızı, verilerimizi, fotoğraflarımızı kaybetmemek için önlem almalıyız. Korunmuyorsak, doğrudan hedefiz ve baktığımızda da esasen en büyük tehdit korunmamaktır.“



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