

Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri olan kocası Hakkı A.'yı silahla vuran Hülya A., "Benim için parmağını bile kesen adam hayatımı cehenneme çevirdi. Şiddet gördüm. Arkadaşlarıyla ilişkiye girmemi istedi. Kendimi kaybettim, istemeden vurdum" dedi. Olay, 1 Eylül'de Karaelmas Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, GMİS'te Genel Sekreter olan Hakkı A., 2011'de ikinci evliliğini yaptığı ve bir süre önce boşanma davası açtığı Hülya A. ile tartışmaya başladı. Hülya A., tartışma sırasında eline geçirdiği tabancayla eşini bacaklarından ve kalçasından yaraladı. sağlık durumu iyiye giden Hakkı A. ile ev ararken tanıştığını söyleyen Hülya A., yaşadıklarını anlattı: "Her akşam yoluma çıkıyordu. Bana aşkını ispat etmek için sağ el yüzük parmağını satırla kesti, uçurumdan attı. Bu olay onunla evlenmek için yeterliydi. İkinci evliliğimi yaptım. Nikâhtan 5 gün sonra şiddet başladı. Aç kalsaydım da bu adamla evlenmeseydim. Darp, şiddet, küfür, aşağılama... Zamanla cinsel tercihlerinde farklılıklar olduğunu söylemeye başladı. Vücudumda defalarca sigara söndürdü. Uyuşturucu hap ve ot içerek beni defalarca dövdü." Eşinin sendikadan emekli maaşıyla birlikte aylık 10 bin lira aldığını ifade eden Hülya A., olay gecesini de şöyle aktardı:







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"Zaman zaman grup seks teklif ediyordu ve günlerce ağlıyordum. Benimle tanışmak isteyen arkadaşları olduğunu söylüyordu. Sendikanın toplantılarını çoğu kez evde içkili masalarda yapardı. Buna itiraz ettiğimde uçan tekme attı. O gece de aşırı alkollüydü. Buna rağmen 5 şişe birayla geldi. İçmemi istedi, uyuyacağımı söyledim. Bana, çocuklarıma, anneme küfredip vurdu. Sürükleyerek götürdüğü yatak odasında silahla taciz etti. Boğuşma sırasında silahı aldım ve ateş ettim."







BOŞANMA DAVASI SÜRÜYOR







Boşanma aşamasındaki çiftin geçtiğimiz haftaki duruşmasına Hakkı A. katılmadı. Aralık ayına ertelenen boşanma davası ve silahlı saldırıya yönelik iddialarla ilgili telefonla ulaştığımız Hakkı A., konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.











Kaynak: Sabah/Ahmet Külsoy