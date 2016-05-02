PARMAK İZİ SENSÖRÜ EKRANA GİRİYOR
LG, parmak izi okuyucuların farklı konumlarda bulunmasından ve erişimin zor olmasından rahatsız olanlar için sensörü ekranın altına yerleştirmeye hazırlanıyor.
Motorola'nın Atrix modeli ve özellikle Apple'ın iPhone 5s'i ile akıllı telefonlarda hayatımıza giren parmak izi ile koruma, diğer üreticiler tarafından hızla kullanılmaya başlanarak günümüzde oldukça iyi seviyelere geldi.
Akıllı telefon üreticilerinin telefonlarında kullandığı parmak izi okuyucular artık sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Ancak, kullanıcılar farklı üreticilerin parmak izi okuyucuyu home butonu ile birlikte yan tarafa ve arkaya gibi farklı konumlara yerleştirmesinden şikayetçi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar