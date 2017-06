Birce Akalay sevgilisi Can Tunalı ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Akalay'ın parmağındaki alyans dikkatlerden kaçmadı. Alyansı görenler "Birce evlendi mi?" sorusunu sormadan edemedi.



BİRCE, SARP'TAN AYRLDIKTAN SONRA CAN TUNALI İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI







Oyuncu Birce Akalay, 'Yer Gök Aşk' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Murat Ünalmış ile aşk yaşamaya başlamış, ikili dizinin sezon finalinde de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift çok geçmeden yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Birce Akalay 'Küçük Ağa' dizisiyle ekranlara döndü. Bu kez de rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Kısa bir flört döneminin ardından nikah masasına oturan Akalay ve Levendoğlu, geçtiğimiz ocak ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin evliliğine bitme nedeni olarak Derya Şensoy gösterildi. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Akalay, Can Tunalı ile ilişki yaşamaya başladı.







