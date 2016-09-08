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parktepe evleri'nde yaşam ekim'de başlıyor

PARKTEPE EVLERİ'NDE YAŞAM EKİM'DE BAŞLIYOR

Başkent Ankara'nın en hızlı gelişen yerleşim yerlerinden Beytepe'de hayata geçirilen Parktepe Evleri'nde, konut sahiplerinin evlerine kavuşması için sayılı günler kaldı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:34
Puan Ver : Parktepe Evleri'nde Yaşam Ekim'de Başlıyor(10/10)12


Başkent Ankara'nın en hızlı gelişen yerleşim yerlerinden Beytepe'de hayata geçirilen Parktepe Evleri'nde, konut sahiplerinin evlerine kavuşması için sayılı günler kaldı.



Şahika Grup Yapı tarafından, 1150 rakımla Beytepe'nin en yüksek noktasında hayata geçirilen Parktepe'de konutların ışıkları Ekim'den itibaren yanmaya başlayacak.



Şu sıralar Parktepe Evleri'ndeki son detayları tamamlamak için çalıştıklarını ifade eden Şahika Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altuntaş, çok yakında projeyi gerçek sahipleriyle buluşturacak olmanın heyecanını taşıdıklarını kaydetti.



Altuntaş, şunları söyledi:



“Grubumuzun ilk büyük konut projesi olan Parktepe Evleri'nin her noktası özenle hayata geçirildi. Yalnızca binanın görünen bölümleri değil, altyapı sistemlerinde de kaliteli malzeme ve titiz işçilik prensibimizden asla ödün vermedik. Stresten uzak, manzaralı, ferah ve dinlendirici hayatı, konforlu ve kullanışlı konutlarla bir araya getirdik. Bu yüzden de Parktepe Evleri, içimize sinen, konut alıcısının da çok beğendiği bir proje oldu. Kısa süre sonra ise bizim Parktepe hikayemiz sona ererken, konut sahiplerimizinki başlayacak. Ekim itibariyle Parktepe Evleri yaşayan bir proje haline gelecek.”



Altuntaş, Parktepe Evleri'nde sınırlı sayıdaki dairelerin sahiplerini beklediğini vurguladı.








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