Gaziantep'te annesiyle tartışan Altay Aksoy'a, annesini darp ettiği iddiasıyla mahkemeler toplamda 30 bin TL para cezası verdi. Anne Fatma Aksoy'un, oğlunun kendisini darp etmediğini söylemesine rağmen davalar nedeniyle Altay Aksoy'un hayatı kabusa döndü.

ANNESİYLE PARKTA TARTIŞINCA, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ANNESİNİ DARP EDİYOR ZANNETTİ

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki genç 2015 yılında annesiyle parkta tartıştı. Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle polisler anne Fatma Aksoy'u karakola götürerek ifadesini aldı. Anne Aksoy, ifadesinde darp edilmediğini sadece tartıştıklarını söylediğini iddia etti. Oğlunun mağdur olduğunu söyleyen anne, oğlunun kendisini hiçbir zaman darp etmediğini belirtti. Mağdur olduğunu ve hayatının kabusa döndüğünü belirten 30 yaşındaki Altay Aksoy ise işlemediği bir suç yüzünden ceza aldığını iddia etti."OĞLUM BENİ DARP ETMEDİ"

Oğlunun kendisini darp etmediğini ifade eden anne Fatma Aksoy, "Ufak bir ağız tartışması yaşadık. Oğlum beni darp etmedi. Hiçbir yerimde yara bere ya da çizik yok. Zaten raporlar da ortada, Niye öyle bir ceza verildi bilmiyorum. Her şeyin üzerine yemin ederim ki darp etme yok. Bize ceza vermesinler. Para cezasını ve hapis cezasını geri alsınlar. Zaten maddi durumumuz hiç yok. Sadece benim 250 TL dul aylığım var. Kirada oturuyorum ve 4 tane kız çocuğum var" dedi."YAPMADIĞIM SUÇTAN DOLAYI HAYATIM KABUSA DÖNDÜ"

İşlemediği bir suçtan ceza aldığını söyleyen Altay Aksoy, "2015 yılında annemle beraber bulunduğumuz ikamete yakın bir parkta bir tartışmamız oldu. Bir süre ailevi sorunlarımızdan dolayı ayrı kalmıştık. Annemle tartışmamızın ardından ben olay yerinden ayrılıp gittim. Sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar polisi aramışlar ve olay yerine bir ekip gelmiş. Annemi alıp ifadeni alıp bırakacağız diye karakola götürüyorlar. Daha sonra Şahinbey ilçe Emniyet müdürlüğünde annem ifade verirken, oğlum beni darp etmedi, yaralamadı diye beyan vermesine rağmen, annemin bilgisi dışında hastanede rapor tutuluyor. Tutulan doktor raporunda herhangi bir darp ya da yaralama izi olmadığına dair bir rapor tutuluyor. Sonra annemi gönderiyorlar ve ardından dava açılıyor. Açılan davaya istinaden de daha önceden hakkımda verilmiş olan 4 tane hükmün geri bırakılması kararı açılıyor.

"TOPLAMDA 5 TANE AYRI AYRI DAVA AÇILIYOR, İŞİMDEN GÜCÜMDEN OLDUM"

Toplamda 5 tane ayrı ayrı dava açılıyor. Ben 12. aydan bu yana işimden ayrılmak zorunda kaldım. İşimden gücümden ve ekmeğimden oldum. Perişan oldum rezil oldum. Şu anda toplam 20 bin liraya yakın bir para cezası söz konusu, iki günde bir adliyeye gitmek ve duruşmalara katılmak zorunda kaldım. İki günde bir mahkemeye gittiğim için hiçbir işveren bunu kabul etmiyor. Yani maddi manevi hayatım perişan oldu. Her ne kadar yargıtaya ve bölge adliyeye itiraz ettiysem de sonuç alamadım. Yetkililerden şunu istiyorum, annem de burada bende buradayım. Bunca zaman sonra öz evladı olarak aklıselim ve 30 yaşına gelmiş bir insanım, annemi darp etmem ve yaralamam gibi bir şey söz konusu değil, olamaz. Olamayan bir suçlama ile 6-7 aydır ben mağdur edildim.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM, VATAN HAİNİ DE DEĞİLİM, 1 YILA YAKINDIR PERİŞAN OLDUM"

Ben terörist değilim vatan haini de değilim, Bir cinayete teşebbüsüm ve farklı bir suçum da olmadı. Suçsuz günahsız yere 1 yıla yakındır perişan oldum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada