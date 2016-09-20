PARKTA ÇOCUĞA TECAVÜZE KALKIŞTI, LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Mersin'de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğuna parkta tecavüz etmeye kalkışan zanlı, 2 kişi tarafından suçüstü yakalandı.
Parkta dolaşan K.A. ile arkadaşı Ö.B., burada karşılaştıkları yaşlı bir kişinin, "Biri, küçük bir çocuğu çalılıkların arasına götürdü. Bir bakım bakalım" sözleri üzerine belirtilen yere gitti.
Dün saat 21.45 sıralarında Atatürk Parkı'nda meydana gelen olayla 2 arkadaş, A.K.'nın (43) erkek çocuğu A.D.'ye (13) tecavüz etmeye çalıştığını görünce hemen müdahale etti.
Linç edilmek istenen A.K. ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkusundan sürekli ağlayan küçük çocuk da polisler tarafından teselli edilerek Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek psikolog gözetiminde ifadesi alındı.
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