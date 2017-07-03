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Parkta alkol alan kadın sızıp kaldı

PARKTA ALKOL ALAN KADIN SIZIP KALDI

Adana'da aşırı alkol alan bir kadın parkta uyuyakalınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Kolunda damar yolu tüpü takılı olan genç kadın kendine gelince, ekiplere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 13:55
Puan Ver : Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı(8/10)7


Adana'da alkol aldıktan sonra parkta sızan genç kadın, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak genç kadın kendine gelince görevlilere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Seyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Merkez Park'ta bir kadının hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi.



Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu.



 



 



 



kaynak:turkiyegazetesi








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