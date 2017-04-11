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parkinson sorunu için tek çözüm…

PARKİNSON SORUNU İÇİN TEK ÇÖZÜM…

Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, '11 Nisan Dünya Parkinson Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen parkinsonun yavaş ilerleyen, sinsi bir hastalık olduğunu belirterek, hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : Parkinson Sorunu İçin Tek Çözüm…(5/10)3


Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, '11 Nisan Dünya Parkinson Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen parkinsonun yavaş ilerleyen, sinsi bir hastalık olduğunu belirterek, hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.



Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen dopaminin vücut tarafından az üretilmesinin Parkinson'a neden olduğunu belirten Dr. Bulut, "Kronik ilerleyici bir hareket hastalığı olan Parkinson, beyinde bulunan ve nöron adı verilen sinir hücrelerinin kaybı ve ardından gelişen değişiklikler nedeni ile ortaya çıkar. Parkinson hastalığında ortaya çıkan belirtilerin büyük bir kısmında dopamin üreten hücrelerin yavaş yavaş ölmesi sorumludur. Bu hücrelerin yüzde 60-80 oranında kayba uğraması sonucu hastalık belirtileri ortaya çıkar" dedi.



Parkinson hastalığı tanısının genellikle nöroloji uzmanları tarafından dikkatli bir sorgulama ve muayene ile konulabileceğini dile getiren Mesut Bulut, "Parkinson hastalığı tanısında özel bir kan testi veya inceleme yoktur. Ancak sıklıkla sizi muayene eden hekim ek tetkikler isteyecektir. Bunların amacı Parkinson hastalığını taklit edebilen ve karışabilen diğer hastalıkları dışlayabilmektir" dedi.



 



kaynak:sabah








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