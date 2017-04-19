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parkinson hastalığının nedenini biliyor musunuz?

PARKİNSON HASTALIĞININ NEDENİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson hastalığının 65 yaş üzerindeki her 300 kişiden 1'inde görüldüğünü belirterek, ''Ülkemizde 140 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor.'' dedi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:40
Puan Ver : Parkinson Hastalığının Nedenini Biliyor Musunuz?(9/10)10


Zırh, Parkinson hastalığının beyinde dopamin denilen maddenin eksiliğinden ortaya çıktığını söyledi. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen hastalığın hareketlerde yavaşlama, titreme, tutukluk, yüz hatlarında donukluk, vücudun bir tarafında daha çok "para sayar tarzda" diye tanımlayabilecek titreme şeklinde belirtiler gösterdiğini anlatan Zırh, titreme olmadığı hastalarda ise kolların vücut salınımına iştirak etmediği, vücuda yapışık şekilde durduğunu kaydetti.



Ali Zırh, "Parkinson hastalığı 65 yaş üzerindeki her 300 kişiden 1'inde görülüyor. Ülkemizde 140 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Hastalığın erkek ve kadınlar arasında görülme miktarında farklılık var. Hastalığın erkeklerde görülme oranı daha fazladır. Bunun nedenini ortaya koyacak bilimsel çalışma yok. Ama tarım ilaçları kullanmanın bu oranı artırabildiği öngörülüyor.'' diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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