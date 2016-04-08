

Beyinde ‘dopamin' adı verilen maddenin eksikliği ile ortaya çıkan, kronik nörolojik bir hastalık olan Parkinson; hareket bozuklukları ve istem dışı hareketler, ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik ve yürüme güçlüğü ile karşımıza çıkıyor.







Hastaların birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak, toplumu, hasta yakınlarını ve ailelerini, hareket bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) düzenlediği sosyal etkinlikler ile hastalık konusunda toplum bilincini artırmayı hedefliyor.







11 Nisan Dünya Parkinson Günü öncesinde bir açıklama yapan dernek başkanı Ahmet Metin, yanlış bilgiler nedeniyle hastaların sosyal yaşamdan soyutlandıklarına vurgu yaptı.







Kendisi de 23 yıllık Parkinson hastası olan Avukat Ahmet Metin, “Bu hastalıktan hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkileniyordum. Avukatlık mesleğim gereği kimi zaman duruşmalarda zorluk dahi yaşadım. Ancak Parkinson hastalığı korkulacak bir hastalık değildir. Başlangıçta ilaç tedavisiyle, ilaç yeterli olamadığında da beyin pili tedavisi ile normale yakın yaşam standartlarına kavuşmak mümkün. Ancak hala bu hastalıklar ülkemizde tabu olarak görüldüğü ve hastalar tedavi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sosyal yaşamlarını kısıtlıyorlar” dedi.







“HASTALAR SOSYALLEŞMELİ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAMALI”







Hastaları ve hasta yakınlarını bilinçlendirmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Ahmet Metin, “Hasta yakınları, hastalığın erken evrelerinde, hastaların sosyal yaşamdan çekilip içe kapanmamaları konusunda onlara yardımcı olmalı, düzenli egzersiz ve ilaç kullanmalarını kontrol etmeliler. İleri evrelerde ise ümitsizliğe kapılıp yaşam kalitesinden ödün vermek yerine uygun tedavi seçilmesi konusunda destek olmalılar. Beyin Pili Hastaları Derneği ile hastalara ve hasta yakınlarına yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.