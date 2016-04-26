

Bolu'da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Paşaköy Mahallesi Yukarı sokak üzerinde Nihat Dişli'ye ait 14 EC 805 plakalı park halindeki otomobilin üzerinde rüzgar etkisi ile devrilen çınar ağacı düştü. Ağacın düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.







Otomobilin üzerinde düşen ağaç, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile kesilerek kaldırıldı.