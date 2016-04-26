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park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞTÜ

Bolu'da park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç düştü.

Tarih : 26 Nisan 2016, 16:48
Puan Ver : Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Düştü(7/10)9


Bolu'da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Paşaköy Mahallesi Yukarı sokak üzerinde Nihat Dişli'ye ait 14 EC 805 plakalı park halindeki otomobilin üzerinde rüzgar etkisi ile devrilen çınar ağacı düştü. Ağacın düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Otomobilin üzerinde düşen ağaç, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile kesilerek kaldırıldı.








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