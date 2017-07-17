İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Park halindeki araca tehdit notu: Keserim!

PARK HALİNDEKİ ARACA TEHDİT NOTU: KESERİM!

Afyonkarahisar'da park halindeki aracın camında "A4 kağıdına yazılı halde 'Ustam bir daha arabanı buraya koyarsan lastiklerin hepsini keserim." notu koyuldu.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Park Halindeki Araca Tehdit Notu: Keserim!(10/10)6

Afyonkarahisar'da park halindeki bir araca bırakılan not, görenlerin dikkatini çekti. Notu yazan kişi, araç sahibini aynı yere tekrar park yapmaması için uyarırken, tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti.

A4 KAĞIDINA YAZILI NOT BIRAKILDI

Afyonkarahisar Dumlupınar Mahallesi Karagözoğlu Sokak'ta önceki gün park yasağı olmayan noktaya park edilen 03 BJ 520 plakalı aracın cam sileceğinin altına, A4 kağıdına yazılı not bırakıldı. Notu yazan meçhul kişi araç sahibini tekrar aynı yere park yapmaması için mesaj verirken, bu durumun tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti.

"BİR DAHA ARABANI KOYARSAN LASTİKLERİNİ KESERİM"

Notta, 'Ustam bir daha arabanı buraya koyarsan lastiklerin hepsini keserim. Not: sağ arka lastik gitti, bir bak istersen ustam' yazısı ve dil çıkaran yüz ifadesi yer aldı. Nottaki ifadeye rağmen aracın lastiklerinde herhangi bir hasar görülmezken notu kimin yazdığı ya da bunun bir şaka olup olmadığı tespit edilemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Park  Halindeki  Araca  Tehdit  Notu  Keserim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER