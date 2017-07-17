Afyonkarahisar'da park halindeki bir araca bırakılan not, görenlerin dikkatini çekti. Notu yazan kişi, araç sahibini aynı yere tekrar park yapmaması için uyarırken, tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti.

A4 KAĞIDINA YAZILI NOT BIRAKILDI

Afyonkarahisar Dumlupınar Mahallesi Karagözoğlu Sokak'ta önceki gün park yasağı olmayan noktaya park edilen 03 BJ 520 plakalı aracın cam sileceğinin altına, A4 kağıdına yazılı not bırakıldı. Notu yazan meçhul kişi araç sahibini tekrar aynı yere park yapmaması için mesaj verirken, bu durumun tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti.

"BİR DAHA ARABANI KOYARSAN LASTİKLERİNİ KESERİM"

Notta, 'Ustam bir daha arabanı buraya koyarsan lastiklerin hepsini keserim. Not: sağ arka lastik gitti, bir bak istersen ustam' yazısı ve dil çıkaran yüz ifadesi yer aldı. Nottaki ifadeye rağmen aracın lastiklerinde herhangi bir hasar görülmezken notu kimin yazdığı ya da bunun bir şaka olup olmadığı tespit edilemedi.

Kaynak: haberinburada