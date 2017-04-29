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park halindeki 7 otobüs yandı

PARK HALİNDEKİ 7 OTOBÜS YANDI

BURSA'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

Tarih : 29 Nisan 2017, 09:18
Puan Ver : Park Halindeki 7 Otobüs Yandı(9/10)6


Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.



 



kaynak:milliyet








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