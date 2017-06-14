

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites Otomobili geri manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan banka görevlisi Soner Kırımbay, ambulansla hastaneye kaldırılırken, banka çalışanlarının olay nedeniyle korku yaşadığı görüldü. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise otomobilin fotoğrafını çekti.







"Arabayı bankaya yatırmışlar"



Olayı duyup gelen araç sahibi Tanoğlu, banka içindeki aracı görünce, büyük şaşkınlık yaşadı. Tanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kendisine telefonla bildirildiğini belirterek, "Otopark kağıdı bende, araba bankada. Arabayı bankaya yatırmışlar. Burası Adana herşey burada olur. Alışmıştık böyle şeylere." diye espri yaptı. Tanoğlu ayrıca, "Davacı değilim. Sana bir şey olmasın." diyerek otopark görevlisini de sakinleştirmeye çalıştı.







kaynak:milliyet