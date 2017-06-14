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park etmeye çalıştığı otomobille bankaya girdi

PARK ETMEYE ÇALIŞTIĞI OTOMOBİLLE BANKAYA GİRDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı otomobilini otoparka bıraktı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:54
Puan Ver : Park Etmeye Çalıştığı Otomobille Bankaya Girdi(6/10)5


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde  bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı  otomobilini otoparka bıraktı. Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites Otomobili geri  manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil,  yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan banka görevlisi Soner Kırımbay, ambulansla hastaneye  kaldırılırken, banka çalışanlarının olay nedeniyle korku yaşadığı görüldü. Kaza  yerinde toplanan vatandaşlar ise otomobilin fotoğrafını çekti.



"Arabayı bankaya yatırmışlar"

 Olayı duyup gelen araç sahibi Tanoğlu, banka içindeki aracı görünce, büyük şaşkınlık yaşadı. Tanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın  kendisine telefonla bildirildiğini belirterek, "Otopark kağıdı bende, araba  bankada. Arabayı bankaya yatırmışlar. Burası Adana herşey burada olur. Alışmıştık  böyle şeylere." diye espri yaptı. Tanoğlu ayrıca, "Davacı değilim. Sana bir şey olmasın." diyerek  otopark görevlisini de sakinleştirmeye çalıştı.



 



kaynak:milliyet








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