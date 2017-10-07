Tayvan'da meydana gelen olayda, kaza yapan annenin sorumsuzluğu pes dedirtti.

ARABASINI PARK EDERKEN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Tayvan'da ismi Lin olarak açıklanan kadın, içinde kendisinin, arkadaşının, bebeği ve köpeğinin bulunduğu arabasını park etmeye çalıştığı sırada elektrik direğine çarptı.

BEBEĞİ KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Kazadan sonra anne, bebek koltuğu içinde olan ve üzerinde sadece bebek bezi bulunan üç aylık erkek çocuğunu kafa üstü yere düşürdü.

BEBEĞİNİ BIRAKIP KÖPEĞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Polisin açıklamasına göre, anne, kafa üstü yere düşen bebeğini yanında bulunan arkadaşına emanet edip köpeğini alıp hızla hastaneye gitti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri bebek ve annenin arkadaşına ilk müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN BEBEĞİ YANINA ALMAMIŞ

Polis, annenin ilk kaza anında göğsünde sıkışıklık hissettiğini ve kendisi ile beraber olan arkadaşının hem bebeğe hem de köpeğe bakamayacağını düşünüp bebeği arkadaşına bırakıp köpeği ile hızla hastaneye gittiğini söyledi.

BEBEK, BEYİN KANAMASINDAN DOLAYI KOMADA

Bebeğin tedavi edildiği Veterans General hastanesinde görevli doktor Kaohsiung, bebeğin hastaneye getirildiğinde beyin kanamasından dolayı komada olduğunu ve bebeğin kısa süre içinde beyin ameliyatı olacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada