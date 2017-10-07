Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Tır Ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 10 Yaralı
Trump, Kim'e Anlayacağı Dilden Konuştu: Üzgünüm İşe Yarayacak Tek Bir Şey Var
O Ses Türkiye'de Murat Boz'dan Hadise'ye Pasta Oyunu
Çavuşoğlu, İdlib Operasyonunda Türkiye'nin Hedefini Açıkladı
O Ses Türkiye'de Acun'un Gökhan'a Verdiği Cevap, İzleyicileri Gülme Krizine Soktu
Yıldız Tilbe İlk Günden O Ses Türkiye'ye Damgasını Vurdu, Stüdyo Alkıştan Yıkıldı
Canan Karatay Bu Kez De Yatak Konusuna Savaş Açtı
Bollywood Yıldızı Aamir Khan'a Dondurmacıdan Sürpriz!
Çocuklar İçin Paylaşımı Kaldırdı, Hızını Alamayıp Yine Yazdı: Ahlaksız
Özel Harekat Polisleri Büyük Tehlike Atlattı!
Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!
Sultan, 50'nci Yılını Altın Tahta Çıkarak Kutladı!
Eşini, Kayınvalidesini Ve Kayınpederini Öldürüp, Facebook'tan Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Barzani Ve Bağdat, Referandum Krizinin Aşılması İçin Anlaştı
Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
15 Yaşındaki Öğrencisi İle İlişkiye Giren Öğretmenin Savunması Hakimi Kızdırdı
İzlanda Yenilgisi Sonrası Millilere Finlandiya'da Tek Kişilik Karşılama
Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
Putin'in Sırrı Türkiye'de Ortaya Çıktı: Türk Tatlılarına Zaafı Var
10 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmeye Çalışan Sapığa Köylülerden Meydan Dayağı!

Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!

PARK EDERKEN KAZA YAPTI, BEBEĞİNİ BIRAKIP KÖPEĞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ!

Tayvan'da park ederken kaza yapan Lin isimli kadın, arabadan çıkarırken kafa üstü yere düşen bebeğini bırakıp köpeğini hastaneye götürdü. Bebek, beyin kanamasından dolayı komaya girdi.

Tarih : 07 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!(10/10)6

Tayvan'da meydana gelen olayda, kaza yapan annenin sorumsuzluğu pes dedirtti.

ARABASINI PARK EDERKEN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Tayvan'da ismi Lin olarak açıklanan kadın, içinde kendisinin, arkadaşının, bebeği ve köpeğinin bulunduğu arabasını park etmeye çalıştığı sırada elektrik direğine çarptı.

BEBEĞİ KAFA ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Kazadan sonra anne, bebek koltuğu içinde olan ve üzerinde sadece bebek bezi bulunan üç aylık erkek çocuğunu kafa üstü yere düşürdü.

BEBEĞİNİ BIRAKIP KÖPEĞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Polisin açıklamasına göre, anne, kafa üstü yere düşen bebeğini yanında bulunan arkadaşına emanet edip köpeğini alıp hızla hastaneye gitti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri bebek ve annenin arkadaşına ilk müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN BEBEĞİ YANINA ALMAMIŞ

Polis, annenin ilk kaza anında göğsünde sıkışıklık hissettiğini ve kendisi ile beraber olan arkadaşının hem bebeğe hem de köpeğe bakamayacağını düşünüp bebeği arkadaşına bırakıp köpeği ile hızla hastaneye gittiğini söyledi.

BEBEK, BEYİN KANAMASINDAN DOLAYI KOMADA

Bebeğin tedavi edildiği Veterans General hastanesinde görevli doktor Kaohsiung, bebeğin hastaneye getirildiğinde beyin kanamasından dolayı komada olduğunu ve bebeğin kısa süre içinde beyin ameliyatı olacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Park  Ederken  Kaza  Yaptı  Bebeğini  Bırakıp  Köpeğini  Hastaneye  Götürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER