PARİS'TEKİ ORLY HAVAALANI'NDA SİLAH SESLERİ!
Paris Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu, polisin silahını almaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi.
Fransa'nın başkenti Paris Orly havalimanında nöbet tutmakta olan bir askerin silahını alarak havalimanının içindeki bir dükkana sığınan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
kaynak:ahaber
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