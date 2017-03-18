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Paris'teki Orly Havaalanı'nda Silah Sesleri!
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paris'teki orly havaalanı'nda silah sesleri!

PARİS'TEKİ ORLY HAVAALANI'NDA SİLAH SESLERİ!

Paris Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu, polisin silahını almaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi.

Tarih : 18 Mart 2017, 12:13
Puan Ver : Paris'teki Orly Havaalanı'nda Silah Sesleri!(10/10)11


Fransa'nın başkenti Paris Orly havalimanında nöbet tutmakta olan bir askerin silahını alarak havalimanının içindeki bir dükkana sığınan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:ahaber








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