Paris, yeni bir terör saldırısından son anda önlendi. Paris'in merkezinde ele geçirilen gaz tüpü yerleştirilmiş araçla ilgili olarak üç kadın gözaltına alındı.



Paris'in merkezinde yapılan aramada arabalarında gaz tüplerinin bulunduğu üç kadın polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri bıçakla saldırdığı polis tarafından vurularak yaralandı.



Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 19, 23 ve 39 yaşlarındaki kadınların "muhtemelen şiddet eylemi için hazırlık yaptıklarını" açıkladı. Cazeneuve, olayın terörle mücadele çerçevesinde değerlendirildiğini belitti.



Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kadın eylemcinin, gaz tüplerinin bulunduğu otomobilin sahibinin kızı olduğu öğrenildi. Araç sahibi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Daha önceki terör saldırılarının erkekler tarafından düzenlenmiş olması bakımından yakalanan kişilerin kadın olması ‘alışılmadık' bir gelişme olarak nitelendirildi. Müdahale sırasında bıçak yarası alan polis memurunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.