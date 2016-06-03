PARİS'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEBEBİYLE LOUVRE MÜZESİ KAPATILDI
Fransa'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle Paris'teki Louvre Müzesi kapatıldı.
Dün sabah saatlerinde su seviyesi beş metre yükselen Seine Nehri'nin taşma tehlikesi üzerine kapatılan müzenin içindeki değerli sanat eserlerinin güvenli bir yere taşınacağı aktarıldı.
Louvre Müzesi'nin gün boyunca kapalı kalacağı ve binlerce tablo ile heykelin yer altındaki depolara götürüleceği bildirildi.
Independent'ın haberine göre nehrin diğer tarafındaki Musée d'Orsay de önlem olarak kapatıldı. Paris'te etkili olan yağışlar sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölge sakinleri şimdiye kadar bölye bir sel görmediklerini söylüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar