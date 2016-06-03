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PARİS'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEBEBİYLE LOUVRE MÜZESİ KAPATILDI


PARİS'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEBEBİYLE LOUVRE MÜZESİ KAPATILDI
Tarih : 03 Haziran 2016, 11:03
Puan Ver : Paris'te Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Louvre Müzesi Kapatıldı(6/10)6


Fransa'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle Paris'teki Louvre Müzesi kapatıldı.



Dün sabah saatlerinde su seviyesi beş metre yükselen Seine Nehri'nin taşma tehlikesi üzerine kapatılan müzenin içindeki değerli sanat eserlerinin güvenli bir yere taşınacağı aktarıldı.



Louvre Müzesi'nin gün boyunca kapalı kalacağı ve binlerce tablo ile heykelin yer altındaki depolara götürüleceği bildirildi.



Independent'ın haberine göre nehrin diğer tarafındaki Musée d'Orsay de önlem olarak kapatıldı. Paris'te etkili olan yağışlar sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölge sakinleri şimdiye kadar bölye bir sel görmediklerini söylüyor.








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