

Fransa'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle Paris'teki Louvre Müzesi kapatıldı.







Dün sabah saatlerinde su seviyesi beş metre yükselen Seine Nehri'nin taşma tehlikesi üzerine kapatılan müzenin içindeki değerli sanat eserlerinin güvenli bir yere taşınacağı aktarıldı.







Louvre Müzesi'nin gün boyunca kapalı kalacağı ve binlerce tablo ile heykelin yer altındaki depolara götürüleceği bildirildi.







Independent'ın haberine göre nehrin diğer tarafındaki Musée d'Orsay de önlem olarak kapatıldı. Paris'te etkili olan yağışlar sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bölge sakinleri şimdiye kadar bölye bir sel görmediklerini söylüyor.