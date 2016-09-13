

Paris yakınındaki Essonne kasabasında 8 Eylül'de polisin düzenlediği operasyonda IŞİD militanları Ines Madani (19), Sarah Hervouet (23) ve Amel Sakaou (39) eylem hazırlığındayken gözaltına alındı. Üç IŞİD militanı kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



IŞİD tarafından Suriye'den yönlendirildiği belirlenen Madani ve Hervouet, "terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı hazırlığı içinde olmak" suçlarından, Sakaou ise bu kişilere suç ortaklığı yapmaktan yargılanacak.