PARİS'TE SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANAN IŞİD'Çİ 3 KADIN TUTUKLANDI
Fransa'nın başkenti Paris'te, IŞİD militanı 3 kadın 8 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Paris'te bombalı araçla saldırı hazırlığındayken yakalanan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Paris yakınındaki Essonne kasabasında 8 Eylül'de polisin düzenlediği operasyonda IŞİD militanları Ines Madani (19), Sarah Hervouet (23) ve Amel Sakaou (39) eylem hazırlığındayken gözaltına alındı. Üç IŞİD militanı kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
IŞİD tarafından Suriye'den yönlendirildiği belirlenen Madani ve Hervouet, "terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı hazırlığı içinde olmak" suçlarından, Sakaou ise bu kişilere suç ortaklığı yapmaktan yargılanacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar