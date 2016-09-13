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paris'te saldırı hazırlığında yakalanan ışid'çi 3 kadın tutuklandı

PARİS'TE SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANAN IŞİD'Çİ 3 KADIN TUTUKLANDI

Fransa'nın başkenti Paris'te, IŞİD militanı 3 kadın 8 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Paris'te bombalı araçla saldırı hazırlığındayken yakalanan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tarih : 13 Eylül 2016, 17:05
Puan Ver : Paris'te Saldırı Hazırlığında Yakalanan Işid'çi 3 Kadın Tutuklandı(6/10)3


Paris yakınındaki Essonne kasabasında 8 Eylül'de polisin düzenlediği operasyonda IŞİD militanları Ines Madani (19), Sarah Hervouet (23) ve Amel Sakaou (39) eylem hazırlığındayken gözaltına alındı. Üç IŞİD militanı kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



IŞİD tarafından Suriye'den yönlendirildiği belirlenen Madani ve Hervouet, "terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı hazırlığı içinde olmak" suçlarından, Sakaou ise bu kişilere suç ortaklığı yapmaktan yargılanacak.








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