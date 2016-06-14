PARİS'TE REHİNE KRİZİ
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısında gece geç saatlerde yaşanan rehine krizinde bir polis ve eşi öldürüldü. IŞİD'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı, saldırıyı bir IŞİD militanın düzenlediğini duyurdu.
Paris'in kuzeybatısındaki Magnanville adlı banliyöde yaşanan olayda iş çıkışı evine dönen polis memuru, oturduğu binanın önünde uğradığı saldırıda birçok bıçak darbesi alarak öldürüldü. Saldırgan, polis memurunu öldürdükten sonra binaya girerek polis memurunun eşi ve çocuklarını rehin aldı. "Raid" adlı Fransız özel polis ekibinin bölgeye sevk edilmesinin ardından bina tamamen kuşatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar