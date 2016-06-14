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paris'te rehine krizi

PARİS'TE REHİNE KRİZİ

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısında gece geç saatlerde yaşanan rehine krizinde bir polis ve eşi öldürüldü. IŞİD'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı, saldırıyı bir IŞİD militanın düzenlediğini duyurdu.

Tarih : 14 Haziran 2016, 14:52
Puan Ver : Paris'te Rehine Krizi(9/10)11


Paris'in kuzeybatısındaki Magnanville adlı banliyöde yaşanan olayda iş  çıkışı evine dönen polis memuru, oturduğu binanın önünde uğradığı saldırıda  birçok bıçak darbesi alarak öldürüldü. Saldırgan, polis memurunu öldürdükten  sonra binaya girerek polis memurunun eşi ve çocuklarını rehin aldı. "Raid" adlı  Fransız özel polis ekibinin bölgeye sevk edilmesinin ardından bina tamamen  kuşatıldı.








Etiketler: Paris  Te  Rehine  Krizi    haber

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