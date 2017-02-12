Patates Cipsinde Kanser Riski
Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi
Beşiktaş'ı Da Gördük
Burak Özçivit'ten Kara Sevda ‘Final' Açıklaması
Chp'den 7 Maddelik Referandum Stratejisi
125 Binden Fazla Kişi Sigortadaki Parasını Unuttu
Mardin'in Kırsal 9 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı
Devlet Bahçeli: Şehitlerimizin Hesabı Mutlaka Sorulmalıdır
Ece'den Ünlü Oyuncuya İlan-I Aşk: Ben Ona Aşığım
Trump'tan Basın Toplantısında Şoke Eden Hareket!
Ysk Referandum Tarihini Açıkladı
İstanbullu Avrasya Tüneli'ni Çok Sevdi!
Reina Saldırganı Adliyeye Sevkedildi
Robin Van Persie'nin Cezası 2 Maça İndirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Konuşuyor
Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor
Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor
Moto G5 Plus Özellikleri Sızdı! İşte Detaylar!

paris'te polis şiddeti protesto edildi

PARİS'TE POLİS ŞİDDETİ PROTESTO EDİLDİ

Gülten Özbey/Paris'in kuzey banliyösü Aulnay-sous-Bois'da, rutin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki Theo'nun 4 polisin coplu cinsel saldırısına uğradığı iddiasının ardından kentte şiddetli protesto gösterileri yaşanıyor.

Tarih : 12 Şubat 2017, 13:22
Puan Ver : Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi(5/10)2


Gülten Özbey/Paris'in kuzey banliyösü Aulnay-sous-Bois'da, rutin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki Theo'nun 4 polisin coplu cinsel saldırısına uğradığı iddiasının ardından kentte şiddetli protesto gösterileri yaşanıyor.



Yaklaşık 2000 kişi, Aulnay -sous-Bois'da bir tutuklama sırasında tecavüze uğradığı iddia edilen genç kurbanı destek için Bobigny mahkemesi önünde toplandı.Dayanışma gösterisine çatışmalar damgasını vurdu.



Bobigny mahkemesi önünde toplanan protestocular, "Theo için adalet." "Polis masum öldürür" "Adalet yoksa barış da yok" pankartları taşıdı. Göstericiler polis şiddetini kınayan sloganlar attılar, Protesto sırasında patlak veren olaylarda, otobüs durakları ve yakındaki bazı binaların pencereleri kırıldı, civardaki araçlar ve çöp tenekeleri ateşe verildi. Polis göstericilere müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Paris  Te  Polis  Şiddeti  Protesto  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER