

Gülten Özbey/Paris'in kuzey banliyösü Aulnay-sous-Bois'da, rutin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki Theo'nun 4 polisin coplu cinsel saldırısına uğradığı iddiasının ardından kentte şiddetli protesto gösterileri yaşanıyor.







Yaklaşık 2000 kişi, Aulnay -sous-Bois'da bir tutuklama sırasında tecavüze uğradığı iddia edilen genç kurbanı destek için Bobigny mahkemesi önünde toplandı.Dayanışma gösterisine çatışmalar damgasını vurdu.







Bobigny mahkemesi önünde toplanan protestocular, "Theo için adalet." "Polis masum öldürür" "Adalet yoksa barış da yok" pankartları taşıdı. Göstericiler polis şiddetini kınayan sloganlar attılar, Protesto sırasında patlak veren olaylarda, otobüs durakları ve yakındaki bazı binaların pencereleri kırıldı, civardaki araçlar ve çöp tenekeleri ateşe verildi. Polis göstericilere müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.







kaynak:haberler