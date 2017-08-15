PARİS'TE PİZZACIYA OTOMOBİL DALDI! 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; olayda 8 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybederken, en az 8 kişi yaralandı.
KAZA MI, TERÖR MÜ BELLİ DEĞİL
Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Olayın bir saldırı mı yoksa bir kaza sonucu mu yaşandığı henüz net değil.
İşte olaydan ilk görüntü:
Kaynak: haberinburada
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