Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; olayda 8 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybederken, en az 8 kişi yaralandı.

KAZA MI, TERÖR MÜ BELLİ DEĞİL

Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Olayın bir saldırı mı yoksa bir kaza sonucu mu yaşandığı henüz net değil.

İşte olaydan ilk görüntü:

Kaynak: haberinburada