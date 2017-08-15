Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

PARİS'TE PİZZACIYA OTOMOBİL DALDI! 1 ÖLÜ, 8 YARALI


Paris'te Pizzacıya Otomobil Daldı! 1 Ölü, 8 Yaralı
Tarih : 15 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Paris'te Pizzacıya Otomobil Daldı! 1 Ölü, 8 Yaralı(9/10)5

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; olayda 8 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybederken, en az 8 kişi yaralandı.

KAZA MI, TERÖR MÜ BELLİ DEĞİL

Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Olayın bir saldırı mı yoksa bir kaza sonucu mu yaşandığı henüz net değil.

İşte olaydan ilk görüntü:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Paris  Te  Pizzacıya  Otomobil  Daldı  1  Ölü  8  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER