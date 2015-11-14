

Paris'te koordineli 6 silahlı ve 3 bombalı saldırı gerçekleşti. Fransa-Almanya maçının oynandığı Stade de France'ın yakınlarında iki ayrı patlama meydana geldi



Eşzamanlı gerçekleşen saldırılarda en az 140 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Fransa'da olağanüstü hal ilan edildi



Reuters'ın verdiği bilgiye göre, dört saldırgan en az 87 genci silahla vurarak öldürdü.



Paris'in doğusunda bir restoranda ve bir konser salonunda iki ayrı silahlı saldırı gerçekleşti. Ayrıca Fransa-Almanya dostluk maçının oynanmakta olduğu Stade de France'ın yakınlarında iki ayrı patlama meydana geldi. Paris'in 10. bölgesinde yer alan Le Petit Cambodge adlı restorana dışarıdan ateş açıldı. Polisin olay yerine ulaştığı ve çatışmada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.