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paris'te ımf ofisinde patlama: 1 yaralı

PARİS'TE IMF OFİSİNDE PATLAMA: 1 YARALI

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Paris'teki ofisine gönderilen bombalı mektubun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Mart 2017, 15:07
Puan Ver : Paris'te Imf Ofisinde Patlama: 1 Yaralı(7/10)5


Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Para Fonunun ofisine kimliği belirsiz kişilerce gönderilen bombalı mektup patladı.



Binada hasar meydana gelmezken, zarfı açan bir kişinin yaralandığı açıklandı.



 



kaynak:ahaber








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