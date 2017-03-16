PARİS'TE IMF OFİSİNDE PATLAMA: 1 YARALI
Uluslararası Para Fonunun (IMF) Paris'teki ofisine gönderilen bombalı mektubun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Para Fonunun ofisine kimliği belirsiz kişilerce gönderilen bombalı mektup patladı.
Binada hasar meydana gelmezken, zarfı açan bir kişinin yaralandığı açıklandı.
kaynak:ahaber
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