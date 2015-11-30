

Paris, Birleşmiş Milletler 21'inci İklim Zirvesi'ne (COP 21) ev sahipliğini 30 Kasım-11 Aralık tarihlerinde yapacak. İklim Zirvesi öncesinde Paris saldırıları sonrasında Olağanüstü Hal ilan eden hükümet, çevreci eylemleri yasaklayınca, dün göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Polis göz yaşartıcı bomba ve cop kullanarak göstericilere müdahale etti. Müdahale sonrası 174 gösterici göz altına alındı.







Dünyadan 195 ülkeden gelen 40 bin katılımcıya ev sahipliği yapacak olan BM 21. İklim Zirvesi resmi olarak bugün başlıyor. Ancak Çevreci örgütler, Paris saldırısının ardından ilan edilen Olağanüstü Hal nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri ve gösteri yasağı kararını protesto ettiler. Barack Obama, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, Vladimir Putin ve dünyadan 147 devlet ve hükümet başkanının gelmesi nedeniyle de güvenlik önlemlerini artıran Fransız Hükümeti, 24 radikal çevreci gurup üyesine de "evden çıkma yasağı" getirdi. Paris çevre yolu ve oto yollarını kapatan İçişleri Bakanlığı Parislilere, Pazar ve Pazartesi günü boyunca gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını, çıkmaları durumunda da toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısı yaptı. Paris Belediyesi, iki gün boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.