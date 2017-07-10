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Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
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Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı

PARİS'TE İBRETLİK MANZARA! METRO DURAKLARI SULAR ALTINDA KALDI, BİNLERCE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı yağış nedeniyle metro durakları sular altında kaldı. 20'den fazla durak kapatılırken, mahsur kalan halk bin 700'den fazla yardım çağrısı yaptı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı(10/10)6

Fransa'nın başkenti Paris'in aşırı yağışlar nedeniyle dün gece sular altında kalmasının ardından 20'den fazla metro durağı kapatıldı.

YAĞMUR VE FIRTINA DURAKLARI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Yerel saatte 21.00 ile 23.00 arası kısa sürede yağan şiddetli yağmur ve fırtına metro duraklarını sular altında bıraktı.

700 DEN FAZLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Yağmurdan dolayı itfaiyenin kısa sürede bin 700'den fazla yardım çağrısı aldığı öğrenildi.

37 NOKTADA SU BOŞALTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İtfaiyenin 37 ayrı noktada su boşaltma çalışması yaptığı bildirildi. Paris'in özellikle 13. ve 15. bölgelerinin etkilendiği açıklandı.

PARİS İTFAİYESİNDEN SOSYAL MEDYA UYARISI

Paris İtfaiyesi, sosyal medya hesabından acil numaraların sadece acil durumlarda aranması uyarısını yaptı. Öte yandan, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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