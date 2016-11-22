PARİS'TE 5 MİLYON EUROLUK SOYGUN!
Fransa'nın başkenti Paris'te, maskeli soyguncular Katarlı iki kadının içerisinde bulunduğu aracı durdurarak 5 milyon euro değerinde nakit ve eşyayı çaldı
Fransa'nın başkenti Paris'te şoke eden bir soygun gerçekleştirdi. 60 yaşlarında iki Katarlı kadın, maskeli soygunculara 5 milyon euro kaptırdı.
Şehrin kuzey bölgesinde bulunan Le Bourget Havaalanı'ndan ayrılan Katarlı kadınların içinde bulundukları araç, havaalanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra otoyolda maskeli iki adam tarafından durduruldu.
Kadınları göz yaşartıcı gaz ile etkisiz hale getiren soyguncuların araçta bulunan her şeyi aldıkları belirtildi. Araçtaki mücevherleri, kıyafetleri ve tüm valizleri alan soyguncuların çaldıkları eşyalar ve nakit paranın toplam değerinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.
kaynak:habertürk
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