Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

paris'te 5 milyon euroluk soygun!

PARİS'TE 5 MİLYON EUROLUK SOYGUN!

Fransa'nın başkenti Paris'te, maskeli soyguncular Katarlı iki kadının içerisinde bulunduğu aracı durdurarak 5 milyon euro değerinde nakit ve eşyayı çaldı

Tarih : 22 Kasım 2016, 16:30
Puan Ver : Paris'te 5 Milyon Euroluk Soygun!(9/10)6


Fransa'nın başkenti Paris'te şoke eden bir soygun gerçekleştirdi. 60 yaşlarında iki Katarlı kadın, maskeli soygunculara 5 milyon euro kaptırdı.



Şehrin kuzey bölgesinde bulunan Le Bourget Havaalanı'ndan ayrılan Katarlı kadınların içinde bulundukları araç, havaalanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra otoyolda maskeli iki adam tarafından durduruldu.



Kadınları göz yaşartıcı gaz ile etkisiz hale getiren soyguncuların araçta bulunan her şeyi aldıkları belirtildi. Araçtaki mücevherleri, kıyafetleri ve tüm valizleri alan soyguncuların çaldıkları eşyalar ve nakit paranın toplam değerinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Paris  Te  5  Milyon  Euroluk  Soygun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER