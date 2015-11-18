O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PARİS'İN KUZEYİNDE TERÖR OPERASYONU


PARİS'İN KUZEYİNDE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 18 Kasım 2015, 10:06
Puan Ver : Paris'in Kuzeyinde Terör Operasyonu(9/10)6


Fransa ve Belçika'da Paris'teki kanlı saldırılarının faillerini bulmak için başlatılan operasyonlar devam ediyor. Paris'in doğusundaki Saint Denis banliyösünde saldırıları organize eden Abdelhamid Abaaoud'ya yönelik operasyon başlatıldı. Silah seslerinin geldiği operasyon sırasında bölge yetkilileri halka "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı. Operasyonda en az teröristin öldürüldüğü bildirildi. 



Operasyon Türkiye saati ile sabah 05:45 sularında başladı. Yüzlerce özel harekat polisinin sevkedildiği bölgede, bir eve düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi.



Polis departmanı çatışmada bazı polislerin yaralandığını onayladı. Yaralıların durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderilirken, şüphelilerden yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.



Operasyonun düzenlendiği ev, Cuma günkü saldırıların hedeflerinden biri olan Stade de France'ın çok yakınında yer alıyor.








Etiketler: Paris  İn  Kuzeyinde  Terör  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER