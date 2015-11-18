

Fransa ve Belçika'da Paris'teki kanlı saldırılarının faillerini bulmak için başlatılan operasyonlar devam ediyor. Paris'in doğusundaki Saint Denis banliyösünde saldırıları organize eden Abdelhamid Abaaoud'ya yönelik operasyon başlatıldı. Silah seslerinin geldiği operasyon sırasında bölge yetkilileri halka "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı. Operasyonda en az teröristin öldürüldüğü bildirildi.



Operasyon Türkiye saati ile sabah 05:45 sularında başladı. Yüzlerce özel harekat polisinin sevkedildiği bölgede, bir eve düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi.



Polis departmanı çatışmada bazı polislerin yaralandığını onayladı. Yaralıların durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgeye takviye polis ekipleri gönderilirken, şüphelilerden yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.



Operasyonun düzenlendiği ev, Cuma günkü saldırıların hedeflerinden biri olan Stade de France'ın çok yakınında yer alıyor.