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PARİS'İ KANA BULAYAN BOMBACIYI TÜRKİYE YAKALADI, BELÇİKA SERBEST BIRAKTI


PARİS'İ KANA BULAYAN BOMBACIYI TÜRKİYE YAKALADI, BELÇİKA SERBEST BIRAKTI
Tarih : 18 Kasım 2015, 09:18
Puan Ver : Paris'i Kana Bulayan Bombacıyı Türkiye Yakaladı, Belçika Serbest Bıraktı(7/10)7


 Türk makamların, Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırıları düzenleyen teröristlerle ilgili Batılı istihbarat yetkililerine son derece önemli bilgiler aktardığı, ayrıca yakalanması için insan avı sürdürülen sekizinci bombacı Salih Abdeslam'ı bu yıl Suriye'ye geçmeye çalışırken geri çevirdiği ortaya çıktı.



132 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından Fransa'dan Belçika'ya kaçan Salih'in geçtiğimiz aylarda Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarına katılmaya çalıştığı belirlendi.



Türk yetkililer tarafından yakalanarak Belçika'ya iade edilen Abdeslam, Belçika istihbaratınca sorgulandıktan sonra 'terör riski taşımadığı' gerekçesiyle serbest bırakıldı.








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