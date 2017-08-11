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Paris ya da Roma Değil, Burası Konya'daki Leylekler Vadisi!

PARİS YA DA ROMA DEĞİL, BURASI KONYA'DAKİ LEYLEKLER VADİSİ!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, güneşin battığı dakikalarda kuşseverler ile kuş fotoğrafçılarına görsel bir ziyafet sunuyor.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Paris Ya Da Roma Değil, Burası Konya'daki Leylekler Vadisi!(9/10)5

Ülkemizin cennet köşelerinden biri de Konya'daki Leylekler Vadisi. Yeşildağ Mahallesi Beyşehir Gölü Mili Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ni bahar ve yaz dönemlerinde konaklama alanı olarak tercih eden leyleklerin yuvaları, burada dünyaya gözünü açan yeni yavru bireylerle daha da hareketlendi.

AKŞAMÜSTÜ YUVALARINA DÖNEN KUŞLAR, GÖKYÜZÜNÜ ŞENLENDİRİYOR

Büyütüp uçuş talimi yaptırmaya başladıkları yavrularıyla birlikte gökyüzünü şenlendiren kuşlar ise gün boyu devam eden beslenme ve yiyecek arayışının ardından yuvalarına dönüş vakti geldiğinde yaşanan günbatımı manzarasıyla ortaya görsel bir şölen çıkarıyor. Günbatımının yaklaştığı ve yuvalara dönüş anları ile birlikte vadide yerini alan fotoğraf tutkunları, deklanşörlere basıp en güzel kareleri yakalayabilmek için mesai yapıyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ GÖZDE MEKANI HALİNE GELDİ

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son yıllarda kuşseverler ile kuş ve doğa fotoğrafçılarının yoğun olarak tercih ettiği, ilgi odağı haline gelen ilçenin simge yerlerinden birisi olan Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin her mevsim bir başka güzellik sunduğunu söyledi.

GÜN BATIMININ EN GÜZEL İZLENDİĞİ YERLERDEN BİRİ

Dünyada gün batımının en güzel izlenebildiği yerlerin başında geldiği belirtilen Beyşehir'de, günün battığı anlarda vadideki yuvaları fotoğraflayabilmek için fotoğraf sanatçıları ve meraklıları ile kuşseverlerin bu bölgeye akın ettiğini belirten Özaltun, "Bu bölge, ülkemiz için adeta bir leylek cenneti.

LEYLEKLER VADİSİ YAZ DÖNEMİNDE DOLUP TAŞIYOR

Özellikle yaz döneminde Leylekler Vadisi'nde artan bu ziyaretçi trafiği bizleri de mutlu ediyor. Çünkü, burada çekilen fotoğraflar gerek sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarla, gerek basında yer alan haberlerle, gerek açılan yarışmalara katılan bu fotoğrafların ödül kazanması ya da sergileme alması ile gözler önüne serilerek ilçemizin ve özellikle leylek cenneti olan bu bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunuyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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