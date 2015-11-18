Facebook'un Paris'teki saldırıların üzerinden birkaç saat geçmeden Paris bölgesi için “Safety Check” özelliğini açması, sosyal medya devinin dünya çapında ağır eleştiri almasına neden oldu.



Facebook'un Paris'teki saldırıların üzerinden birkaç saat geçmeden Paris bölgesi için “Safety Check” özelliğini açması, sosyal medya devinin dünya çapında ağır eleştiri almasına neden oldu.



Safety Check özelliği, depremler, seller, doğal afetler, terörizm saldırıları gibi olaylarda o bölgede yaşayan kişilerin sosyal medyadaki tüm arkadaş listesine tek tıklamayla, “ben iyiyim, bana bir şey olmadı,” mesajı göndermesini sağlıyor.



Facebook, bu özelliği 2011 duyurmuş ve ilk defa Tokyo'daki deprem sonrasında yaşanan Tsunami'de devreye almıştı. ancak henüz Şimdi ise Paris'teki olaylardan hemen sonra özelliğin kullanıma açılması, dünyada büyük tepki yarattı. Çünkü Paris'ten önce Ankara'da büyük bir patlama olmuş, Beyrut'ta yine çok büyük bir terör saldırısı yaşanmış, Çin'de sanayi bölgelerinde dev patlamalar meydana gelmişti ancak Facebook bu veya benzer olayların hiçbirinde Safety Check özelliğini devreye almamıştı.



Dünyadaki kullanıcıları Facebook'un, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanların hayatlarına değer vermediğini ancak Paris gibi Avrupa'nın merkezinde yaşanan olaylarda bu özelliğin devreye girmesini büyük bir ayrımcılık olduğunu idda ederek Facebook'a tepki gösterince, sosyal medya servisi bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.



Mark Zuckerberg'in özel olarak kaleme aldığı açıklamayla beraber, Facebook'un Safety Check politikasının da değiştiği duyuruldu. Facebook'a göre, artık dünyadaki tüm olaylar daha dikkatli şekilde incelenecek ve Facebook çalışanları Safety Check özelliğinin devreye girmesi için daha duyarlı davranacak.



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