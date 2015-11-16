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paris saldırısının yapıldığı gün istanbul'a da saldıracakmış

PARİS SALDIRISININ YAPILDIĞI GÜN İSTANBUL'A DA SALDIRACAKMIŞ

AFP'ye konuşan Türk yetkili, Paris'e düzenlenen saldırıyla eş zamanlı olarak İstanbul'da da bir saldırı gerçekleşeceğini ve bu saldırının son anda önlendiğini söyledi.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:48
Puan Ver : Paris Saldırısının Yapıldığı Gün İstanbul'a Da Saldıracakmış(9/10)10


 Fransız AFP ajansı, Paris'te 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının gerçekleştirildiği 13 Kasım günü İstanbul'da da eşzamanlı saldırılar planlandığını ancak bu saldırıların engellendiğini öne süren bir haber yayınladı.



AFP'nin haberine göre İstanbul'daki büyük terör saldırısı son anda engellendi. AFP bu bilginin kaynağı olarak ise Türk resmi yetkililerini gösterdi.



O GÜN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



"Cihatçı John" olarak bilinen IŞİD militanının Aine Lesley Davis isimli yardımcısının da aralarında bulunduğu beş kişi cuma günü İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bunların Paris saldırılarıyla aynı gün İstanbul'da bir saldırı planladığına inanıyoruz" dedi. Yetkili, "İlk incelemeler, büyük bir saldırıyı önlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.








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