

Paris'te çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından dünya liderleri tek ses oldu. Başsağlığı dileyen liderler, terör olayını kınadı.







BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıları kınadı. Saldırganları yargı önüne bir an önce çıkaracakları konusunda Fransız otoritelerine güvendiğini vurgulayan Ban, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti, Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.