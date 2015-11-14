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paris saldırısı ile ilgili dünya liderlerinden açıklama

PARİS SALDIRISI İLE İLGİLİ DÜNYA LİDERLERİNDEN AÇIKLAMA

Fransa'ya başsağlığı dileyen liderler, terör olayını kınadı

Tarih : 14 Kasım 2015, 09:47
Puan Ver : Paris Saldırısı İle İlgili Dünya Liderlerinden Açıklama(9/10)9


Paris'te çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından dünya liderleri tek ses oldu. Başsağlığı dileyen liderler, terör olayını kınadı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıları kınadı. Saldırganları yargı önüne bir an önce çıkaracakları konusunda Fransız otoritelerine güvendiğini vurgulayan Ban, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti, Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.








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