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paris saldırısı ile ilgili almanya'da yedi gözaltı

PARİS SALDIRISI İLE İLGİLİ ALMANYA'DA YEDİ GÖZALTI

Paris saldırılarının ardından Almanya'nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde saldırılarla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı yediye yükseldi

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:25
Puan Ver : Paris Saldırısı İle İlgili Almanya'da Yedi Gözaltı(7/10)6


Almanya'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda Paris'teki saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin ardından akşam saatlerinde de gözaltıların sürdüğü, sayının 7'ye yükseldiği belirtildi.



Hollanda ve Belçika sınırına yakın bölgedeki Alsdorf kentinde gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişinin Paris'teki terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü, incelemenin devam ettiği kaydedildi.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, basın açıklamasında, gözaltına alınanların Paris'teki saldırıyla yakından bağlantılı olmadığının tespit edildiğini dile getirdi.



Spiegel Online sitesinde yer alan haberde ise gözaltına alınanların Kamal A, Lava M. ve Didem A. olduğu iddia edildi.



Alman polisinin verdiği bilgilere göre, Paris saldırıları ile bağlantılı olarak Aachen kentinde ikisi erkek, biri kadın üç şüpheli gözaltına alınmıştı. İlerleyen saatlerde polis, iki kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Deutsche Welle'nin haberine göre böylelikle Aachen'da gözaltına alınanların sayısı yediye yükseldi.








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