O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

paris saldırılarıyla ilgili iki yeni isim

PARİS SALDIRILARIYLA İLGİLİ İKİ YENİ İSİM

Paris’te meydana gelen saldırılar sonrası terör şokunu atlatmaya çalışan Fransa’da, bombacılardan ikisinin kimliği daha ortaya çıktı.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:30
Puan Ver : Paris Saldırılarıyla İlgili İki Yeni İsim(10/10)13


Başkent Paris'te cuma akşamı art arda meydana gelen saldırılar sonrası terör şokunu atlatmaya çalışan Fransa'da, bombacılardan ikisinin kimliği daha ortaya çıktı. Saldırıların Belçika ile bağlantılı olduğu görülürken, Fransız polis dün gece çok sayıda operasyon düzenledi. Asker sayısının artırıldığı Paris sokaklarında ise ölenler anıldı.



Fransa'nın başkenti Paris'te cuma akşamı meydana gelen ve 129 kişinin ölümüne yol açan organize saldırılarla ilgili soruşturmanın Belçika ayağı önem kazanırken, yetkililer saldırıları gerçekleştiren intihar bombacılarından ikisinin adını daha açıkladı.

AFP'nin haberine göre, adını vermesi yasak olan bir yargı yetkilisi, Stade de France stadındaki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 20 yaşındaki Fransız polis Bilal Hadfi olduğunu söyledi. Yetkili, Voltaire Bulvarı'ndaki saldırıyı düzenleyen ismin ise 31 yaşındaki Brahim Abdeslam olduğunu belirtti. Aynı zamanda Brahim Abdeslam, dün hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan 26 yaşındaki Salah Abdeslam'ın kardeşi.










Etiketler: Paris  Saldırılarıyla  İlgili  İki  Yeni  İsim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER