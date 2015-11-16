PARİS SALDIRILARIYLA İLGİLİ İKİ YENİ İSİM
Paris’te meydana gelen saldırılar sonrası terör şokunu atlatmaya çalışan Fransa’da, bombacılardan ikisinin kimliği daha ortaya çıktı.
Başkent Paris'te cuma akşamı art arda meydana gelen saldırılar sonrası terör şokunu atlatmaya çalışan Fransa'da, bombacılardan ikisinin kimliği daha ortaya çıktı. Saldırıların Belçika ile bağlantılı olduğu görülürken, Fransız polis dün gece çok sayıda operasyon düzenledi. Asker sayısının artırıldığı Paris sokaklarında ise ölenler anıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te cuma akşamı meydana gelen ve 129 kişinin ölümüne yol açan organize saldırılarla ilgili soruşturmanın Belçika ayağı önem kazanırken, yetkililer saldırıları gerçekleştiren intihar bombacılarından ikisinin adını daha açıkladı.
AFP'nin haberine göre, adını vermesi yasak olan bir yargı yetkilisi, Stade de France stadındaki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 20 yaşındaki Fransız polis Bilal Hadfi olduğunu söyledi. Yetkili, Voltaire Bulvarı'ndaki saldırıyı düzenleyen ismin ise 31 yaşındaki Brahim Abdeslam olduğunu belirtti. Aynı zamanda Brahim Abdeslam, dün hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan 26 yaşındaki Salah Abdeslam'ın kardeşi.
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