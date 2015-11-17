O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

paris saldırılarının planlayıcısı: abdelhamid abaaoud

PARİS SALDIRILARININ PLANLAYICISI: ABDELHAMİD ABAAOUD

Paris saldırılarının planlayıcısının Abdelhamid Abaaoud olduğu belirlendi

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:08
Puan Ver : Paris Saldırılarının Planlayıcısı: Abdelhamid Abaaoud(10/10)8


Fransa'nın başkenti Paris'te 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili operasyonlar sürerken saldırıları Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud'un planladığı belirlendi. Abaaoud'u yakalamak için ‘Belçika'nın Rakka'sı olarak nitelendirilen Molenbeek'te operasyon yapıldı. Parlamenterleri özel oturumda toplayan Cumhurbaşkanı Hollande ise ilan edilen olağanüstü halin 3 ay uzatılmasını istedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarının ardından, saldırıların sorumlularını ve işbirlikçilerini yakalamak için başlatılan büyük operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri özellikle “S Fişi” olarak anılan terör şüphelileri listesindekilerin ev ve işyerlerine baskınlar düzenliyor.








Etiketler: Paris  Saldırılarının  Planlayıcısı  Abdelhamid  Abaaoud    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER