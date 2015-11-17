

Fransa'nın başkenti Paris'te 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili operasyonlar sürerken saldırıları Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud'un planladığı belirlendi. Abaaoud'u yakalamak için ‘Belçika'nın Rakka'sı olarak nitelendirilen Molenbeek'te operasyon yapıldı. Parlamenterleri özel oturumda toplayan Cumhurbaşkanı Hollande ise ilan edilen olağanüstü halin 3 ay uzatılmasını istedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarının ardından, saldırıların sorumlularını ve işbirlikçilerini yakalamak için başlatılan büyük operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri özellikle “S Fişi” olarak anılan terör şüphelileri listesindekilerin ev ve işyerlerine baskınlar düzenliyor.